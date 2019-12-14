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Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü

12 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finalinde Düzceli Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.

14.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:30Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü
12 yaş ulusal gelişim müsabakası finalinde Düzceli Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.

'da düzenlenen 11-12 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finallerinde kulaç atan Atlantis Kulübü sporcusu Naz Zorlu Türkiye kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 50 metre sırtüstü yüzme – 50 metre serbest yüzme ve 100 metre sırtüstü yüzme yarışlarına katılan Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.

Kulüp antrenörü Çetin Çelebioğlu "Türkiye şampiyonasında sporcumuz ile iyi derece alarak Düzce'mizi en iyi şekilde temsil etti" dedi. - DÜZCE

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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