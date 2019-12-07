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Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki 2 okulun Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

07.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:10Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar
'ın ilçesindeki 2 okulun Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasına katılmaya hak kazandığı bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Zeka Oyunları Vakfı tarafından hazırlanan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasının Trabzon'daki bölge finallerine katılan Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulunun ülkedeki en iyi 50 okul arasına girmeyi başardığı ve 21 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Türkiye finallerine gideceği belirtildi.
Şube müdürü Nusret Parlak nezaretinde finallere hak kazanan okul yetkilileri ve öğrenciler, Kaymakam Muharrem Çoşgun'u ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı ziyaret etti.
Öğrencilere, Kaymakam Muharrem Coşgun tarafından hediyeler verildi.

Zonguldak, Çaycuma, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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