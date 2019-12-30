Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Türkiye Finans, 300 milyon liralık yılın son kira sertifikası ile birlikte 2019 yılı boyunca toplam 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

""Şirketimizin, talep toplamasını 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı toplam 300.000.000 lira nominal değerdeki kira sertifikası ihraçlarının; biri 90 gün vadeli 150 milyon lira ve diğeri 178 gün vadeli 150 milyon lira olmak üzere satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Aynı gün içinde farklı vade seçenekleri ile gerçekleştirdiğimiz toplam 300 milyon lira değerdeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar sunarak piyasanın ilgi ve talebini arttırdık. 2019 yılı boyunca yüksek tutarlı sukuk işlemleri gerçekleştirerek piyasayı fonlamaya devam ettik. Bankamız bu yıl toplamda 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyürken; katılım bankaları olarak üzerimize düşeni yapmalı, sürdürülebilir büyümenin önemli bir parçası olan katılım finans sistemindeki yatırım enstrümanlarının işlevselliğini artırmalıyız. Devlet teşvikleri, özel sektörün desteği ve kurun istikrar kazanması gibi olumlu gelişmeler, piyasalardaki finansal araçlara ilgiyi artırırken; Türkiye Finans olarak 2020 yılında da katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarını yatırımcılarımıza sunmaya, ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)