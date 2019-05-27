Türkiye Finans 500 Milyon Liralık Kira Sertifikası Halka Arzını Tamamladı

90 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunulan bu işlem ile Türkiye Finans, reel ekonomiye destek olmaya devam ediyor.

Türkiye Finans'ın iştiraki olan TF Varlık Kiralama A.Ş'nin, 500 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 22 Mayıs 2019 tarihinde 90 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Şirketimizin, talep toplamasını 16-17 ve 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 500.000.000 TL nominal değerdeki, 90 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "500 milyon lira değerindeki bu ihraç ile ülke ekonomisini, katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarından biri olan kira sertifikaları ile desteklemeye devam ediyoruz. Sene başından bu yana rekor tutarlı kira sertifikası işlemlerimizi yatırımcılarla buluşturmayı sürdürürken, mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz bu ihraç ile toplam işlem hacmini 4,3 milyar liraya çıkardık. Türkiye ekonomisinin ve reel sektörün büyümesini desteklemek amacıyla kira sertifikası ihraç etmeye ve yatırımcılarımızın taleplerine öncelik vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler