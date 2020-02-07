Haberler » Ekonomi » Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen ile protokol imzaladı - Ekonomi

Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen ile protokol imzaladı

Türkiye Finans, devlet memurları ve kamu personellerine destek olmak amacıyla Mardin Memur Sendikaları Konfederasyonu (Mardin Memur-Sen) ile yeni bir iş birliğine imza attı.

07.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:04Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen ile protokol imzaladı
Türkiye Finans, devlet memurları ve kamu personellerine destek olmak amacıyla Memur Sendikaları Konfederasyonu (Mardin Memur-Sen) ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği kapsamında Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen üyelerine belli muafiyetler sunarak, avantajlı bankacılık hizmetleri ile devlet memurlarına desteğini sürdürecek.

Türkiye Finans Katılım Bankası, Mardin Memur-Sen konfederasyon üyelerinin finansman ihtiyaçlarında avantajlı kar payı oranları sunarken üyelerin yeni açtığı katılım hesaplarında da ilave kar paylaşım havuzları uyguluyor.

Üyelere hesap işletim ücreti muafiyeti ile birlikte, kurumsal internet şube ve mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerinde ücretsiz EFT ve havale imkanı sağlıyor.

Mardin Memur-Sen'de gerçekleştirilen imza törenine, Türkiye Finans Doğu Anadolu Perakende Bölge Satış Müdürü Ferit Öziş, Türkiye Finans Mardin Şube Müdürü Orhan Özoğlu, Mardin Memur-Sen Başkanı Eyyüp Değer, Genel Sekreteri Mehmet Selim Ünverdi ve Başkan Yardımcıları Abdulsamet Yılmaz, Ümit Unat, Abdulkadir Kurtuluş ve Sabahattin Genç katıldı.

Türkiye Finans, Memur Sen, Mardin, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:58:47