Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Finans'tan sağlık çalışanlarına özel destek paketi

Türkiye Finans, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi.

02.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:34
Türkiye Finans'tan sağlık çalışanlarına özel destek paketi
Türkiye Finans, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi.
Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi.
Pakette, Türkiye Finans'ta devam eden konut, taşıt, ihtiyaç finansmanı ödemelerine ek bir kar payı olmadan 6 ay öteleme imkanı, sağlık çalışanı olan kredi kartı müşterileri için 100 bin TL'ye kadar teminatlı, ücretsiz Yaşam Koruma Sigortası, E-ticaret sitelerinden yapacakları maksimum 400 TL tutarındaki alışverişin yüzde 50'sinin Türkiye Finans tarafından karşılanması, Türkiye'nin her yerinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar günde 1 kez ücretsiz market siparişi ve sipariş teslimi hakkı, İstanbul , İzmir ve Ankara'da olmak üzere, 31 Mayıs 2020'ye kadar ayda 4 kez ücretsiz dezenfekte edilmiş araçlarla özel transfer imkanı, mevcut kredi kartlarında 31 Aralık 2021 tarihine kadar herhangi bir kart ücretinin alınmaması bulunuyor.
Ek olarak tüm sağlık çalışanları için pakette, ihtiyaç finansmanında dosya masrafı olmadan 3 ay ötelemeli 60 aya varan vadelerle yüzde 0,89 kar payı oranı ile finansman imkanı, Türkiye Finans'ın sağlık çalışanı olan TL mevduat müşterilerine 90 havuzundan kar payı; dolar ve avro mevduatı olan sağlık personeli müşterilerine 75 havuzundan kar payı uygulaması, Türkiye Finans aracılığıyla Doğa Sigorta'dan yapılacak, kasko ve konut finansmanı bağlantılı sigorta ürünlerinde, indirimlere ilave olarak yüzde 15 oranında ekstra indirim imkanı, ücretsiz kiralık kasa hizmeti, yeni kredi kartı alacak sağlık çalışanı müşterilerinden 2021 sonuna kadar herhangi bir kart ücretinin alınmaması ayrıcalıkları sağlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, "Salgın nedeniyle canını dişine takıp, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Türkiye Finans olarak bizim de çorbada tuzumuz olsun diyerek hem mevcut hem de yeni müşterimiz olan sağlık çalışanlarımıza özel kapsamlı ve hayatlarını kolaylaştıracağını düşündüğümüz çözümler ürettik. Sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minneti, onlar için imkanlarımızı seferber ederek gösterebiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.
Türkiye Finans destek paketi kapsamında, salgın sebebiyle riskli ve zor koşullarda mesleğini yapan tüm sağlık çalışanlarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla 10.000 adet koruyucu tulum bağışı yaptı. Tulumlar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerekli görülen hastane ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Finans, İstanbul, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Türkiye Finans'tan sağlık çalışanlarına özel destek paketi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ekonomi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Ekonomi
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
TESK’ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri Ekonomi
TESK'ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:30: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:28: Trump, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini düşürmesini bekliyor - Ekonomi 18:28: ASELSAN, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'ye ortak oldu - Ekonomi 18:26: Fitch petrol fiyatları öngörüsünü düşürdü - Ekonomi 18:26: THY'den bilet iadeleri hakkında açıklama - Ekonomi 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:12: Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:14: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 16:12: Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi - Ekonomi 15:40: Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı - Ekonomi