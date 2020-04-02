Türkiye Finans'tan sağlık çalışanlarına özel destek paketi
Türkiye Finans, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi.
02.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:05
Türkiye Finans, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Türkiye Finans, Ekonomi