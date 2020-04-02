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Türkiye Finans'tan sağlık çalışanlarına özel destek paketi

Türkiye Finans, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi.

02.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:05
Türkiye Finans'tan sağlık çalışanlarına özel destek paketi
Türkiye Finans, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Türkiye Finans, Ekonomi
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