Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Ekmek üzerinden siyaset yapma devri bitti

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmeğin 75 kuruştan satışının devam edeceğine ilişkin açıklaması ile ilgili, "Ekmek üzerinden siyaset yapma devri bitti. Vatandaş size oy verirken, '75 kuruşa satılan ekmeğin fiyatını muhafaza edin' diye vermedi" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, basın toplantısı düzenledi. Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmeğin 75 kuruştan satışının devam edeceğini açıkladığını hatırlatarak, "2016 yılından bugüne kadar değişmeyen ekmek fiyatlarının girdilerinde hiçbir değişiklik olmamış gibi '75 kuruşu muhafaza ediyoruz' şeklinde kamuoyuna deklare ediyorsunuz. Ekmek üzerinden siyaset yapma devri bitti. Vatandaş size oy verirken, '75 kuruşa satılan ekmeğin fiyatını muhafaza edin' diye vermedi. Şehrin sorunları var, şehrin öncelikleri var, onları yapın diye oy verdi. Talihsiz bir açıklamadır. Ekmek üzerinden siyaset yapma devri, 1990'lı yıllarda kalmıştır. Bütün girdilerin arttığı bir ortamda 2016 yılındaki fiyatı uygulayarak ya da onu muhafaza etmeye çalışarak, bunun üzerinden siyaset yapmak son derece yanlıştır" dedi.

'KATKISIZ EKMEĞİ ÜRETMEK GEREKİR'

Balcı, ekmeği 75 kuruşa vermenin marifet olmadığını, üretilen ekmeğin kalitesinin de muhafaza edilmesi gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Siz orada Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretirken, katkı maddesi kullanıyorsanız, yasak olan, fırıncı esnafın kullanmadığı katkı maddesini kullanıyorsanız, o verilen hizmetten de hayır gelmez. Vatandaşımızın sağlığı açısından daha sağlıklı olan katkısız ekmeği üretmek gerekir. Tarım Bakanlığı 2018 yılında 'un, su, tuz ve mayadan başka bir şey istemiyorum' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla katkıyı yasaklamıştır. Katkının yasaklanmasıyla birlikte buğdaydaki sedim değeri 30 olarak yükseltilmiştir. Yani kaliteli buğdaydan yapılan undan ekmek yapılırsa, 'katkı maddesi kullanmaya ihtiyaç kalmasın' diye yönetmelik gereği sedim değeri 30 olan buğdaydan yapılan unlardan ekmek yapılması istenmektedir. Maalesef 2018 yılında bu tekrar 26'ya düşürüldü. Bu 26 sedimantasyon üretilen un, bizim fırınlarımızda kullanılmayan unlardır. Öyle zannediyorum ki, eğer 75 kuruşa verme sevdası devam etmesi durumda 26 sedimantasyon üretilen unları katkı maddesi ile birleştirerek, Halk Ekmek Fabrikaları'nda kullanıyorlar; yoksa bu fiyatlara mal etmek mümkün değildir. Dolayısıyla belediye imkanlarını kullanarak, bütün her şeye zam yaparken, ekmek fiyatlarını değiştirmeyerek, onun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA,