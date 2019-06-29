29.06.2019 12:26
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Türkiye, fotoğraf yarışmasında dünya üçüncüsü

Türkiye, fotoğraf yarışmasında dünya üçüncüsü

KARAYİP Denizi'nde yer alan Antigua'da 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması'nda Türkiye, üçüncü oldu.

KARAYİP Denizi'nde yer alan Antigua'da 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması'nda Türkiye , üçüncü oldu. Türkiye Yelken Federasyonu Medya Sorumlusu Sedat Yılmaz 'ın Optimist Milli Takımı sporcularını Çanakkale Şehitler Abidesi'nin altında ay-yıldızlı bayrağımızla çektiği fotoğraf, 64 ülkenin katıldığı yarışmada Bermuda ile dünya üçüncülüğünü paylaştı. Yarışmada birinci Cayman Adaları olurken, ikinciliği Uruguay elde etti. Yarışmanın ödül töreni 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirilecek.


- İzmir
Kaynak: DHA
sedat yılmaz , 16 temmuz , dünya şampiyonası , türkiye , Spor

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