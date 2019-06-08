2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye- Fransa
maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Damir Skomina
, Jure Praprotnik
, Robert Vukan
(Slovenya
),
Türkiye: Mert Günok
, Zeki Çelik
, Merih Demiral, Kaan Ayhan
, Hasan Ali Kaldırım
, Mahmut Tekdemir
, Dorukhan Toköz
, Cengiz Ünder
, İrfan Can
Kahveci, Kenan Karaman
, Burak Yılmaz
Fransa: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann
, Giroud, Mbappe
Kaynak: AA
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