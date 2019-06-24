24.06.2019 13:41
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Türkiye-Fransa Kick Boks şampiyonası Hendek'te yapılacak

Türkiye-Fransa Kick Boks şampiyonası Hendek

Hendek Bayraktepe'de düzenlenecek olan Türkiye-Fransa Kick Boks şampiyonasında Hendekli sporcu Özgenur Avcıl, Fransız Rakibi Allıson Dıssıeux ile karşılaşacak.

Hendek Bayraktepe'de düzenlenecek olan Türkiye- Fransa Kick Boks şampiyonasında Hendekli sporcu Özgenur Avcıl, Fransız Rakibi Allıson Dıssıeux ile karşılaşacak.

Türkiye-Fransa KickBoxing Şampiyonlar Ligi mücadelesi 28 Haziran Cuma günü Hendek Bayraktepe'de yapılacak. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 'nun destekleriyle düzenlenen şampiyona saat 19.00'da başlayacak. 7 Türk sporcunun, 7 Fransız sporcu ile şampiyonluk için yarışacağı müsabaka 128 ülkeden canlı yayınlanacak. Hendek Muay Thai Spor Kulübü Sporcusu Özgenur Avcıl, Fransız Rakibi Allıson Dıssıeux ile karşılaşacak. Avcıl maçın hazırlıklarına yoğun bir antrenman programıyla devam ederken, Avcıl Fransız rakibini yenip Hendek ve Sakarya 'ya gurur yaşatmak istiyor. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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