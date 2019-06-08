2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa ile karşı karşıya geliyor. 571. maçına çıkacak A milli takımımız, Fransa ile 10 sene sonra karşılaşacak. Grupta aynı puana sahip olduğumuz Fransa karşısında Türkiye A milli takımda 4 futbolcumuz sahada yer alamayacak. Maçın muhtemel ilk onbirleri, son durumlar, maçın canlı yayın linki ve detaylar haberimizde. Peki Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu Fransa. 8 Haziran Cumartesi günü yani bu akşam oynanacak olan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Türkiye - Fransa karşılaşması, 8 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ŞENOL GÜNEŞ: 4 OYUNCU FRANSA MAÇINDA YER ALAMAYACAK!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda milli takımın bu akşam Fransa ile yapacağı maçta ay-yıldızlıların kaybedeceği bir şeyi olmadığını bildirdi.

Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun kadroda kesin olmayacağını belirterek, "Doğukan'ın da bugün idmanda durumuna bakacağım ona göre karar vereceğim. Rakibin de bir kadrosu var Fransa'ya baktığımız zaman genelde aynı kadroyla oynuyorlar. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Rakiple ilgili konuşacak çok bir şey yok. Bizimle ilgiliyse de sahaya çıkacak oyuncularımızın hepsinin tam performans göstereceğini düşünüyorum. Orta sahada daha önceden oynattığımız Okay, Ozan Kabak ve Doğukan'ı da kullanamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi oyunumuz ve futbolumuzla çok şey kazanabiliriz." diyen Güneş, "İyi futbolla alacağımız sonuç 3 puansa yolumuz doğrudur. Bir puan ise iyidir. Futbol adına sahaya çıkıp kaybetmeyi düşünmüyoruz. İyi oyuncuların sahada olmasını isteriz. N'Golo Kante'ye geçmiş olsun diyorum. Güzel bir maç olmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

FRANSA'DA MBAPPE OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Deschamps, Mbappe'nin Bolivya maçındaki sakatlığıyla ilgili ise bu futbolcuyu tedbir amaçlı oyundan çıkardığını söyledi. Mbappe'nin takımla çalışmalarını yaptığını ifade eden Deschamps, şunları kaydetti:

"Bugün de takımla birlikte kısa bir antrenman yapacak, onunla ilgili bir sorun yok. N'Golo Kante gibi bir oyuncunuz varsa kulüp olarak her zaman sahada olmasını istersiniz sonuçta her şeyini veren bir futbolcu. Kante'nin dizinde bir rahatsızlığı vardı. Biz de bazı denemeler yaptık ama artık bu riski daha da yükseltmenin gereği yoktu. Zeten dün yaptığı son denemeden sonra da ağrılarının devam ettiğini gördük ve buraya getirmeme kararını verdik."

FRANSA İLE BEŞİNCİ RANDEVU

Türkiye ile Fransa futbol milli takımları, on yıl sonra ulusal bir maçta karşı karşıya gelecekler. Türkiye ile Fransa bu akşam Konya'da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 4 maç da Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı. Parc des Princes Stadı'nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Fransa: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Tanguy Ndombele, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi, Olivier Giroud