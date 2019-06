Türkiye-Fransa maçına doğru

Kaynak: AA

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, maçta statta sıcak bir atmosfer olacağını ifade etti.Teknik direktör Deschamps, müsabakanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, oyuncusu Hugo Lloris ile gazetecilerin sorunlarını cevapladı.Türk futbolu hakkındaki düşüncelerini aktaran Deschamps, "Türkiye ile ilgili şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Buraya Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamaya gelen takımlar ya da milli takımlar burada her zaman çok tutkulu ve çok ateşli bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyorlar. Yarınla ilgili ise buradaki hava sıcaklığını da hesaba katınca belli ki burada çok ateşli ve sıcak bir atmosfer olacak." ifadelerini kullandı."Mbappe ile ilgili bir sorun yok"Deschamps, Mbappe'nin Bolivya maçındaki sakatlığıyla ilgili ise bu futbolcuyu tedbir amaçlı oyundan çıkardığını söyledi.Mbappe'nin takımla çalışmalarını yaptığını ifade eden Deschamps, şunları kaydetti:"Bugün de takımla birlikte kısa bir antrenman yapacak, onunla ilgili bir sorun yok. N'Golo Kante gibi bir oyuncunuz varsa kulüp olarak her zaman sahada olmasını istersiniz sonuçta her şeyini veren bir futbolcu. Kante'nin dizinde bir rahatsızlığı vardı. Biz de bazı denemeler yaptık ama artık bu riski daha da yükseltmenin gereği yoktu. Zeten dün yaptığı son denemeden sonra da ağrılarının devam ettiğini gördük ve buraya getirmeme kararını verdik."N'Golo Kante'nin yokluğunun takım içerisinde nasıl bir değişikliğe yol açacağı konusunda Deschamps, "Sayısal anlamda herhangi bir sorun yok. Elimde 22 oyuncu var. Listeyi yaparken bu tip ortaya çıkabilecek problemleri dikkate alarak bir liste yapıyorsunuz. Tabii ki de N'Golo Kante bizim için çok önemli bir oyuncu. Sistem değişikliğine yol açar mı bununla ilgili burada çok ayrıntıya girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.Deschamps, Mbappe'yi yarın hangi pozisyonda oynatacağı konusunda da "Yarın hangi pozisyonda oynarsa oynasın hücum anlamında etkili olabilen bir oyuncu. Bu anlamda Mbappe'yi tek bir pozisyona hapsetmek kesinlikle doğru bir şey değil. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın alanı ve zamanı kullanmayı bilen ve etkili olabilen bir oyuncu." diye konuştu."Şenol Güneş'i çok iyi tanıyorum"Teknik direktör Şenol Güneş'in Türk Milli Takımı'nın başına yeni geçtiği hatırlatılarak yöneltilen ay-yıldızlı ekibin gruptan çıkma şansıyla ilgili soruya Deschamps, şu yanıtı verdi:"Sayın Şenol Güneş'i tabii ki çok iyi tanıyorum. Beşiktaş'ta üst üste iki şampiyonluğu var. 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği çok büyük bir başarı var. Dünya üçüncülüğü var. Çok deneyimli bir teknik direktör. Gördüğüm kadarıyla Türk Milli Takımı'nda da bir gençleştirme yapıyor. İzlediğim iki eleme grubu maçında genç bir takım gördüm ama bu gençlikle birlikte olgun bir oyun oynayabilen bir potansiyeli de var bu takımın. Topa sahip olmayı seviyor. Takımın içinde ilginç oyuncular da var. Özellikle ofansif anlamda Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu rakibe ciddi tehdit oluşturabilen oyuncular ve onlar da bu oyun planının içinde belkide çok ciddi önemli bir yer tutuyorlar."Fransız teknik adam, "Tüm faktörleri dikkate aldığınızda yarın oynayacağınız maçın Dünya Kupası'ndan sonra bugüne kadarki en zor maç olduğuna inanıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Tabii ki sezonun bu dönemi bütün takımlar için zor bir dönem. Futbolcular kendi takımlarında farklı tarihlerde sezonu bitirdi. İki taraf için de bu anlamda zor bir maç. Ama bu, kesinlikle bir bahane oluşturamaz. Aynı şeyler ve aynı faktörler Türkiye için de geçerli. Bir fark varsa o da şu olabilir; biz bir tane hazırlık maçı oynadık ama Türkiye iki hazırlık maçı oynadı. Ancak söylediğim tüm bu faktörler iki taraf için de bir bahane olamaz." değerlendirmesinde bulundu.Kaleci LIoris: "Türkiye de favori takımlar arasında"Fransa Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Hugo Lloris, yarın oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.Grubun analiz edilmesi halinde kendilerinin favori takımlar arasında olduğunu vurgulayan LIoris, şunları kaydetti:"Türkiye, çok büyük futbol geleneği olan bir ülke. Bu yüzden Türkiye'yi de favoriler arasında sayabilirsiniz. İzlanda son birkaç yıldır çok yüksek bir dinamizm yakaladığı için onu da sayabilirsiniz. Yarın oynayacağımız maç önemli bir maçtır. Özellikle grup liderliği ve grup ikinciliği anlamında da tayin edici bir maç olabilir.""Geçen sene Rusya'da kazandığınız dünya şampiyonluğundan sonra bir yılın ardından belki oynayacağınız en zorlu maç olacak. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya LIoris, şöyle cevap verdi:"Aslında Uluslar Ligi'nde de önemli maçlar oynadık. Ama ne yazık ki istediğimiz sonucu ve sıralamayı elde edemedik. Bu yüzden tüm konsantrasyonumuzu bu eleme grubuna vermiş durumdayız. Yarın burada zor bir atmosferin oluşacağını biliyoruz. Zaten önemli olan da zor olan yerde konsantrasyonu yüksek tutabilmektir. Türkiye'ye çok büyük bir saygımız var. Türkiye'nin yeni bir teknik direktörü var. Bu nedenle Türk oyuncuların çok büyük arzusu, çok büyük isteği olacaktır. Türkler zaten futbolu çok seviyor. Kulüplerine ve takımlarına muazzam ilgileri ve tutkuları var. Ligin seviyesi de bunu gösteriyor. Tüm bunları dikkate alarak burada işi çok sıkı tutmaya çalışacağız."