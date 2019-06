Türkiye - Fransa maçından notlar

- Şenol Güneş'ten sürpriz tercih

Türkiye'de 10 eksik

Konya'da 6'ncı sınav

Milliler kazanırsa grup lideri

175 basın mensubu takip ediyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ilk resmi maçı

Tribünler dolu

Juventuslu gözlemciler Merih'i takipte

Kante yok, Mbappe 11'de

Fransız taraftarlara sahte bilet

Olgucan KALKAN - Tolga YANIK/ KONYA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Türkiye, Fransa'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina düdük çaldı. Skomina'nın yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yapılan taktik antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Kenan Karaman'a ilk 11'de görev verdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Zeki, Kaan, Merih ve Hasan Ali'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mahmut Tekdemir ve Dorukhan Toköz'a forma şansı veren Güneş, hücumda ise Cengiz, İrfan Can ve Kenan Karaman'ı sahaya sürdü. Güneş'in gol yolundaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

A Milli Takım'ın Fransa karşısındaki 11'i ise şöyle: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak.

MİLLİ TAKIMDA 10 EKSİK

A Milli Takım'da sakatlıkları sebebiyle daha önce kadrodan çıkartılan Ozan Kabak, Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un yanı sıra Gökhan Akkan, Emre Taşdemir, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Ömer Ali Şahiner ve Enes Ünal da Fransa maçının kadrosunda yer almadı.

KONYA'DA 6'NCI MAÇ

A milliler, Fransa karşılaşmasıyla Konya'daki 6'ncı maçına çıktı. Daha önce oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde eden milliler, 2 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, bir kez de mağlup oldu. A milliler, daha önce Hollanda'yı 3-0, İzlanda'yı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Ukrayna 2-2 ve Letonya ile 1-1 berabere kalan A Mili Takım, tek mağlubiyetini ise UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında İsveç karşısında 1-0'lık sonuçla yaşamıştı. Bu maçlarda 7 gol atan Milliler, kalesinde ise 4 gol gördü.

MİLLİLER KAZANIRSA GRUP LİDERİ

Fransa'yı konuk eden ve averajla 2'nci sırada yer alan A Milli Takım, maçtan 3 puanla ayrılması halinde grup liderliğine yükselecek. Milliler, gruptaki ilk 2 maçında Andorra ve Arnavutluk'u mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı. Fransa ise deplasmanda Moldova'yı 4-1 ile geçtikten sonra sahasında İzlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

TRİBÜNLER DOLDU

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda seyirci girişlerinin 19.00'da açılmasıyla tribünler tamamen dolu. Satışa çıktığı gün dakikalar içerisinde biletleri tüketen taraftarlar, stat girişinde de milli takımı coşkuyla karşıladı. Futbolseverler, millilerin ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyunculara destek olmaya başladı. Karşılaşma öncesinde stadyumda 42 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Mücadele öncesi ve sırasında taraftarların bayraklarla yaptıkları görsel şov, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

175 BASIN MENSUBU GÖREVLİ

Öte yandan Türkiye - Fransa karşılaşmasına basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. 49'u Fransız olmak üzere 175 basın mensubu, karşılaşmayı takip etti.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN İLK RESMİ MAÇI

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye - Fransa maçında protokol tribünündeki yerini aldı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve milletvekilleri de takip etti.

Öte yandan teknik direktörlerden Yılmaz Vural, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek de mücadeleyi takip edenler arasında yerini aldı.

JUVENTUS, MERİH'İ İZLİYOR

Türkiye - Fransa maçına ilk 11'de başlayan genç savunmacı Merih Demiral için Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici de tribündeki yerini aldı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan ve kısa sürede büyük kulüplerin dikkatini çeken Merih Demiral'ın ismi Juventus ile anılıyordu. Fransa maçı öncesinde siyah beyazlı ekibin sportif direktörü Fabio Peratici de tribünlerdeki yerini aldı.

KANTE YOK, MBAPPE 11'DE

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise yıldız oyuncu Mbappe'yi ilk 11'de oynattı. Bolivya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe, Türkiye karşısında sahadaki yerini aldı. Deschamps orta sahada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kante'nin yerine ise Sissoko'ya forma verdi.

Fransa'nın A Milli Takım karşısındaki 11'i şöyle: Loris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

FRANSIZ TARAFTARLAR KONYA'DA

Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği karşılaşma için yaklaşık 2 bin 500 Fransız taraftar maç için Konya'ya geldi. Biletlerini internetten alamayan taraftarların çoğu karaborsa biletleri satın aldı. 400 Dolar'a kadar bilet alan Fransızlar stada girmek üzereyken biletlerinin sahte oldukları anlaşıldı. Konya Emniyeti'nin daha sonra sahte biletler üzerine operasyon başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA