Türkiye-Fransa maçından notlar

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa
ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı
, bu mücadeleye Moldova
maçına göre üç değişiklikle çıktı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç
, Cenk Tosun
ve Hakan Çalhanoğlu
'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder
, İrfan Kahveci
ve Kenan Karaman
'a şans tanıdı. Emre Belözoğlu
'nun yokluğunda Burak Yılmaz
sahaya takım kaptanı olarak çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı
Kasapoğlu tribünde
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir
ile karşılaşmayı tribünden takip etti. Konya
Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu.
Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerine de 50 Türk bayrağı asıldı.
Yaklaşık 2 bin 100 Fransız taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.
Milli takıma coşkulu karşılama
A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan çok sayıda taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.
Maçta geniş güvenlik önlemi Konya Emniyet Müdürlüğü
, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Stat ve çevresinde yaklaşım 4 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı
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