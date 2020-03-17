Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.
17.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:24
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Spor
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