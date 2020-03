TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi

Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Servet Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri videokonferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin" şeklinde konuştu.

"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.