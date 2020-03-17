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TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e cevap verdi. Yardımcı, liglerin ertelenmesiyle ilgili kendisini eleştiren Terim'e yönelik, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri nasıl yapacağımı biliyorum" dedi.

17.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:45

Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Servet Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri videokonferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin" şeklinde konuştu.

"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, isim vermeden Servet Yardımcı'ya "Madem ligleri ertelemiyorsunuz o zaman sen niye salı günkü UEFA toplantısına gitmiyorsun, telekonferansla buradan katılacaksın" demişti.

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Fatih Terim, Spor

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Yorumlar (20)
HERTA BERLİNLİ FUTBOLCUDA:Virüs çıkmış
Cevap Yaz 0 0
CBOT:Baska dert yok sanki suan. Kapatin futbolu bu sene.
Cevap Yaz 2 1
BUNAK:BU SENE UEFA KUPAMIZIN 20. YIL KUTLAMALARI NOLCEK AGA
Cevap Yaz 4 1
AKDENZİ:Boyundan büyük laf etme Fatih, Beşiktaş a gol atsaydın böyle konuşmazdın.
Cevap Yaz 2 2
YAZİK:Futbolcular sizin gladyatörleriniz değil onlarında aileleri endişeleri var doğal olarak..servet yardımcı ama kimseye bi yardımını görmedik daha...anca laf..
Cevap Yaz 2 3
KÖYLÜ MURTAZA:ya fa fa fati milletin işine burnunu sokma
Cevap Yaz 7 5
TERİM:Sen köyden yorum yapma murtaza otur yerinde ve virüsün gelmesini bekle evde
4 3
FBLİ FBLİ:Sn yardımcı o zaman niye uefa 2020 ertelettiniz bastırıp seyircisiZ oynattırsaydınız maden üyesiniz:)))
Cevap Yaz 3 6
YORUM YAZAR:Yorum yazma. Net.
0 0
YORUM YAZAR:Bak bunu kimse düşünmemişti, fb gs falan euro20 den daha önemli oldoğunu unutmuşlar. Koç ve terime haber verin hemen iplerini çeksinler. UEFA şimdi gelip derhal siz gibi düşünenlerden özür dilemeli. Beyin bedava, kullanırsan.
2 0

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