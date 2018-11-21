Türkiye Futbol Federasyonu, Tazminatı Nedeniyle Lucescu'yu Kovamıyor

Uluslar Ligi'nde İsveç ile Rusya'nın olduğu grupta 3. olarak küme düşen A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adamla yolları ayırmak istese de tazminat yükü buna engel oluyor.

FATİH TERİM'E 9 MİLYON TL ÖDENMİŞTİ

Fatih Terim'in sözleşmesini tek taraflı fesheden TFF, davayı kaybederek tecrübeli teknik adama 9 milyon TL tazminat ödemişti.

Aynı hatayı bir daha yapmak istemeyen federasyon yetkilileri, Lucescu'yla sözleşmesi bitene kadar yola devam etme kararı aldı.

AĞUSTOS 2019'A KADAR KALACAK

Ağustos 2019'da kontratı sona erecek olan Rumen teknik adam, o tarihe kadar takımın başında kalacak.