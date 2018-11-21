21 Kasım 2018, 12:27
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Türkiye Futbol Federasyonu, Tazminatı Nedeniyle Lucescu'yu Kovamıyor

Fatih Terim'i görevden alması sebebiyle 9 milyon TL ödeyen Türkiye Futbol Federasyonu, aynı tazminatı yeniden ödememek için Lucescu'yu gönderemiyor.

Uluslar Ligi'nde İsveç ile Rusya'nın olduğu grupta 3. olarak küme düşen A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adamla yolları ayırmak istese de tazminat yükü buna engel oluyor.

FATİH TERİM'E 9 MİLYON TL ÖDENMİŞTİ

Fatih Terim'in sözleşmesini tek taraflı fesheden TFF, davayı kaybederek tecrübeli teknik adama 9 milyon TL tazminat ödemişti.

Aynı hatayı bir daha yapmak istemeyen federasyon yetkilileri, Lucescu'yla sözleşmesi bitene kadar yola devam etme kararı aldı.

AĞUSTOS 2019'A KADAR KALACAK

Ağustos 2019'da kontratı sona erecek olan Rumen teknik adam, o tarihe kadar takımın başında kalacak.

Fatih Terim,Mircea Lucescu,Türkiye Futbol Federasyonu
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:27



YORUMLAR (20)
MAVİ: Ben milli takim istemiyorum kardesim basinda yabanci daha basinda yildirim batakcisi bunlar benim vergimle yangelip yatiyorlar peki sonuc her gittigi yerde yenilmeden donmuyorlar ondan sonra pirim
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VAKKAS: E arkadas getirirken bu tazminati bol keseden atıyosunuz gondermek isterken tutuşuyorsunuz.turk futbolunun tazminatlara odedigi parayla premier ligde takim kurulur. Suc lucescu nun diil kardesim suc bu rakama imza atan tffde
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DR.RAMANİKOW: Onu oraya koyanı kovun önce Gözlerinin önünü göremiyor yazık be
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MAVİ: Yildirim demiroren oldugu surece daha cokkk milyon dolarlar odenir ha birde futbol fukarasi bizim milli diyecem ama gayri milli desem daha dogru ulke icindegil para icin oynayan takimi bunlara vereceginiz parayi gidin yabancilardan milli takim kurun sadece maclarda verin parayi sonucta teknik trektor yabanci oyuncularda yabanci olsun
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U MUSTAFA: Yerli bir teknik direktör bulun. Eminim bedava çalıştıranda çıkacaktır. Sonuçta milli Takım. Heyecanı var. . Hemde bundan daha iyi yerlere getirir. Parayı da Luceskuya verin Yerli oynatsın yabancı da parayı alsın. . Federasyon rezil olsun. Bir daha kolay kolay bu şartlarda yabancı almazlar.
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