Türkiye Gazeteciler Federasyonundan teröre tepki

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden PKK terör örgütünün asker ve polislerimize yönelik hain saldırılarının ardından Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde 7 vatandaşımızı bombalı saldırıyla şehit etmesi örgütün alçak yüzünü bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Eylül'de başlayan ve 7 gün süren Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, TGF'nin 59. Başkanlar Konseyi Toplantısı'nı Sivas'ta gerçekleştirdiklerini hatırlattı.Toplantıya 65 cemiyet başkanı ve 138 gazetecinin katıldığını aktaran Karaca, şöyle devam etti:"Kamuoyuna duyurmamız gereken konular var. Ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden PKK terör örgütünün asker ve polislerimize yönelik hain saldırılarının ardından Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 vatandaşımızı bombalı saldırıyla şehit etmesi örgütün alçak yüzünü bir kez daha göstermiştir. Saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, terör örgütüne yönelik olarak sürdürülen mücadelenin her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Hiçbir güç milletimizi bölemeyecek, hainler hak ettikleri cevabı her zaman gerektiği şekilde alacaklardır.Yerel gazetelerimizin en büyük gelir kaynağı resmi ilanların dağıtımını sağlayan Basın İlan Kurumunda yapılan yeni düzenleme ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerken, Basın İlan Kurumunun bundan böyle paydaşları olan yerel gazetelerin en büyük temsilcisi olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile görüş alışverişi içinde bulunarak sorunlarımıza çözüm arama gayretlerimize destek olacağına inanıyoruz.Yaygın basında başlayan ve giderek yerel basına da yansıyan basında etik ve basın meslek ilkelerindeki yozlaşma sonucu yasasız internet haber portalı sayısı artıyor. Bu da yerel basında prestij kaybına sebep oluyor. Durumdan her ortamda ve konuşmalarında şikayetçi olan yerel yönetimlerin, bu tür sözde yayıncılık yapan internet gazetelerin menfaati haline gelmesinin önü kesilmeli, cezai yaptırımlar uygulanması için yasal düzenlenmeler yapılmalıdır."