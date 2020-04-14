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Türkiye Gazetesi dağıtıcıları abonelerinin hizmetinde

Kütahya'da Türkiye Gazetesi dağıtıcıları, 65 yaş ve üstü okurlarının talep doğrultusunda market ihtiyaçlarını karşılıyor.

14.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:44
Türkiye Gazetesi dağıtıcıları abonelerinin hizmetinde
Kütahya 'da Türkiye Gazetesi dağıtıcıları, 65 yaş ve üstü okurlarının talep doğrultusunda market ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile 20 yaş altı kişilerin evden çıkmaları sınırlandırıldı. Bu kapsamda abonelerine gazetelerini ulaştıran dağıtıcılar okuyucularına istekleri olup olmadığını soruyor. Dağıtıcılar ardından kendilerine talepte bulunan yaşlı vatandaşların ekmek başta olmak üzere market ihtiyaçlarını karşılıyor.

Okuyucular, gazete dağıtıcılarının kendilerine yardımcı olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Birkaç haftadır gazete dağıtan beyefendiye market ihtiyaçlarımızı söylüyoruz, alıp getiriyor sağ olsun" dediler.

Türkiye Gazeteci dağıtıcısı Tahir Çelik, Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle tüm okuyucularının hizmetinde olduklarını ifade etti.

Çelik, "Bu zor günlerde evlerinden çıkamayan abonelerimizin hizmetindeyiz. Bilhassa 65 yaş üstü abonelerimize her gün gazeteyi verirken bir ihtiyaçlarının olup olamadığını soruyoruz. Çok sayıda abonemizin günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Gazetesi, Kütahya, Türkiye, Güncel
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