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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinden Bakan Soylu'ya destek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.

13.04.2020 01:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:48
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.
Vakıf üyesi bir grup, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden ayrılma kararı almasının ardından Çankaya Caddesi'ndeki İçişleri Bakanlığı Resmi Konutu önünde bir araya geldi.
Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen gruptakiler, burada İstiklal Marşı okuduktan sonra Bakan Soylu lehine bir süre slogan attı.
Vakıf üyeleri daha sonra dağıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinden Bakan Soylu’ya destek

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel
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