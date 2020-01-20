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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından askıda kıyafet kampanyası

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Gençlik Konseyi işbirliğiyle askıda kıyafet kampanyası yapılacağı belirtildi.

20.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:12Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından askıda kıyafet kampanyası
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Gençlik Konseyi işbirliğiyle askıda kıyafet kampanyası yapılacağı belirtildi.

22 Ocak 2020 ile 02 Şubat 2020 tarihleri arasında bir otelin otoparkında yapılacak kampanyaya bütün Batmanlıları destek vermeye davet ettiklerini belirten dernek başkanları Ömer Dündar Pekacar ve Baydar tarafından yapılan ortak açıklamada, "Paylaşmanın kutsallığına ve bir insanı mutlu etmenin mutlu olmak kadar önemli olduğuna inanan kardeşlerimizi, evlerinde bulunan her türlü yeni ve kullanılmış elbise, ayakkabı, oyuncak, ev eşyası vb. ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye davet ediyoruz. Bu kampanya ile Batman bir kez daha paylaşmanın ve yardımlaşmanın kenti olduğunu gösterecektir. Kıyafet bağışının ihtiyaçtan çok olması halinde, ihtiyaç fazlası kıyafetler İdlib'te yaşayan Suriyeli kardeşlerimize gönderilecektir. Bütün hayırseverleri ve ihtiyaç sahiplerini kampanya alanımıza davet ediyoruz" denildi. - BATMAN

Türkiye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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