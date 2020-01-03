Haberler » Ekonomi » Türkiye gelecek hafta yeni yağışlı havanın etkisine girecek - Ekonomi

Türkiye gelecek hafta yeni yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye'nin gelecek hafta Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkeziyle yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

03.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:52 Türkiye gelecek hafta yeni yağışlı havanın etkisine girecek
'nin gelecek hafta Güney üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkeziyle yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ocak Pazar günü , Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, gelecek hafta pazartesi ve salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olması bekleniyor.
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Gelecek hafta pazartesi ve salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, pazartesi ve salı günü Marmara bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Türkiye, Marmara, Ege, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:50   2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti - Ekonomi
15:47   Ünverdi'den ihracat rakamları açıklaması - Ekonomi
15:38   2020 Rusya'da Türk fındığının tanıtım yılı olacak - Ekonomi
15:37   Kredilerde gevşeme devam edecek - Ekonomi
15:33   Yumurta ihracatının önünün açılması için KDV indirimi ilk adım oldu - Ekonomi
14:30   İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
13:33   Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil - Ekonomi
13:30   Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar - Ekonomi
13:04   Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak - Ekonomi
12:06   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu - Ekonomi
3.01.2020 15:59:57