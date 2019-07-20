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Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi: Nüfusun yüzde 20'si kazancın yarısını alıyor

34 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer aldı. TÜİK'e göre Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısını (yüzde 47,4) alıyor.

20.07.2019 16:52 Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi: Nüfusun yüzde 20
34 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısını (yüzde 47,4) alıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2017 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Sırbistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Gelir dağılımı, toplumdaki en yüksek gelire ve en düşük gelire sahip grupların toplam gelirden aldıkları paylar karşılaştırılarak hesaplanıyor. Toplumun en zengin yüzde 20'lik kesiminin geliri ile en yoksul yüzde 20'lik kesiminin gelirine oranı karşılaştırılarak P80/P20 hesaplanıyor. Farkın fazla olması gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olması anlamına geliyor.
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Kaynak: Euronews.com
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