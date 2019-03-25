Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'yı 4-0 Mağlup Etti

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası
bugün başladı. Türkiye Genç
Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ilk gün mücadelesinde Meksika
ile karşı karşıya geldi. Milliler, Meksika'yı İsmet Gökçen
(3) ve Timur Türüt'ün golleriyle 4-0 mağlup etti.
Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası ikinci gününde yarın TSİ 17.30'da Yeni Zelanda
ile mücadele edecek.
Genç, Spor
Kaynak: DHA