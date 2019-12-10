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Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin Avrupa Birliği çıkarması

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve beraberindeki TÜGİAD Heyeti, asil üyesi olduğu YES For Europe Genel Kurulu için Brüksel'e uçtu.

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:35Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin Avrupa Birliği çıkarması

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu (YES for Europe)'nun Genel Kurulu Belçika'nın başkenti 'de gerçekleşti. Avrupa'da 20'den fazla ülkenin üyesi olduğu Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu YES for Europe'un Genel Kurulu'na katılmak üzere Brüksel'e hareket eden TÜGİAD heyeti, YES for Europe Genel Kurulu'nun yanı sıra bir dizi temaslarda bulundu.

Yoğun iş birliğinde olduğu TÜSİAD'ın Brüksel temsilciliği ziyareti ile başlayan temaslar üç gün sürdü. Avrupa'daki Türk iş dünyasının faaliyetleri, Business Europe ve Avrupa Birliği projeleri, hakkında bilgi edinen heyet, TÜGİAD'ın Avrupa'daki organizasyonu ve politikasını TÜSİAD ile paylaştı.

TÜGİAD Heyeti temaslarının ikinci gününde, üyesi olduğu ve bünyesinde 500.000'den fazla şirket bulunan YES for Europe (Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu) genel kuruluna katıldı. Genel Kurulun gerçekleştiği saatlerde heyetin bir bölümü ihracat ve yatırım ajansı olan Hub Brussels ile görüştü.

Heyet ziyaretinin son günü, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi; Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, T.C Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü ve Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Masası Şefi Bernard Brunet ile gerçekleştirilen temaslarla yoğun bir şekilde geçti.

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu "İhracatımızın %60'ını Avrupa Bölgesine gerçekleştiriyoruz, bu nedenle en büyük ticari ortağımız Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin artarak devam etmesi hedefiyle, TÜGİAD olarak çalışmalarımızı azimle sürdürmekteyiz. Üyesi olduğumuz ve aktif olarak TÜGİAD ve Türkiye tanıtımı yaptığımız uluslararası kurumlar üzerinden Avrupa Birliği'ndeki genç iş adamlarına, Türkiye'nin ve TÜGİAD'ın vizyonunu anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye Avrupa Birliği için, Avrupa Birliği de Türkiye için vazgeçilmez bir ortaktır'' diyerek sözlerini noktaladı.


Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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