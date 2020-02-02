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Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

Didim'de gerçekleştirilen Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.

02.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:01Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi
'de gerçekleştirilen Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.

30 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında Didim'de gerçekleştirilen kapsamında Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi. Ülkemizin çeşitli İllerinden 47 takım şampiyonaya katılırken, 170'i erkek 111'i kız olmak üzere 281 sporcu madalya ve kupa almak için mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde müsabakaların ardından kupa töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkan Vekili Yusuf Deveci, Aydın İl Gençlik ve spor müdürlüğü yetkilileri ile Federasyon temsilcileri katıldı. Kupa töreninde ferdi ve çiftlerde ilk 4'e giren sporculara madalya ve kupaları ilçe protokolünce verildi. - AYDIN

Türkiye, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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