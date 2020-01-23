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Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi.

23.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:54Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi
'da düzenlenen Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Taha Akgül Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyon, 6. ve son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuvada, erkekler 73 kiloda Görkem Koca, 78 kiloda Ayhan Mert Baş, kadınlar 55 kiloda Merve Gül Özlü ve 68 kiloda Sıla Nur Gençer altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyon sporcular, 18-20 Şubat'ta İsveç'te yapılacak Başkanlık Kupası'na katılacak. İlk 8'de yer alan sporcular ise 3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 7. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Taha Akgül, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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