Türkiye Gençlik STK'ları platformu koronavirüs önlemlerini açıkladı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda önlemler aldığını duyurdu. Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyada hızla yayılım gösteren Koronavirüs (Covid – 19) salgınıyla ilgili TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, önceliklerinin toplum sağlığı olduğunu belirtti

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda önlemler aldığını duyurdu. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyada hızla yayılım gösteren Koronavirüs (Covid - 19) salgını ile ilgili TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi önceliklerinin toplum sağlığı olduğunu belirterek salgın dönemi boyunca çalışanlarının ve toplumun sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi Koronavirüs (Covid - 19) salgını ile ilgili şunları ifade etti: '''Dünya olarak zor zamanlardan geçmekteyiz. Koronavirüs (Covid – 19) ile mücadelede devletimizin aldığı tüm tedbirlere harfiyen uymaktayız. Bu nedenle TGSP olarak mümkün olduğunca kendimizi izole etmekteyiz.

Toplantı ve üye buluşmalarımızı dijital ortamlar üzerinden gerçekleştirerek zorunlu olmadıkça bir araya gelmemekteyiz. Yurt dışından gelen çalışanlarımız Için 14 gün idari izin vermekte ve salgın dönemi süresince herhangi bir sebepten işçi çıkarımı yapmamaktayız.

Bu süreçte herkes risk altında. Bir kişi yaklaşık beş-altı kişiyi hasta ediyor. O beş-altı kişi kendi etrafındaki 5-6 kişiyi enfekte ederek virüsün yayılımını hızlandırıyor. TGSP olarak toplum sağlığını riske atmamak adına gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktayız. '' dedi.

Kaynak: Bültenler