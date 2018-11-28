- Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu'ndan KKTC Meclis Başkanına ziyaret

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:16



28 Kasım 2018 Çarşamba 18:16

- Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu'ndan KKTC Meclis Başkanına ziyaretLEFKOŞA - Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyet KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberüken Uluçay'a ziyarette bulundu. Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cevahiroğlu, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gençlik ve sportif faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak iş birliği görüşmeleri yapacağız, İnanıyorum ki Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti gençliği ilişkileri her geçen gün daha da genişleyip daha da büyüyecektir" dedi. Kıbrıs konusunda ki gelişmeler konusunda da yakından takip ettiklerinin altını çizen Cevahiroğlu, Kıbrıs Türk halkının eşit haklara dayalı bir barışa kavuşması için desteklerini belirtti."Bağımlılığa karşı her sportif faaliyeti destekliyoruz"KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberüken Uluçay, "Ülkemizin gençliğinin ve spor camiasının ülkemiz içindeki faaliyetlerinde işbirliğinin genişletilmesi, olanakların artırılması ve daha fazla gencin yapılmakta olan ve yapılacak faaliyetlere daha fazla katılabilmesi açısından sizlerin ülkemizi ziyaret etmesi bizler açısından sevindiricidir" ifadelerini kullandı. Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulabilmesi ve uzak durabilmesi için daha fazla sosyal ve sportif faaliyet yapmalarını desteklediklerine dikkat çeken Teberüken, "Gençlerimizin, daha çok sportif ve sosyal faaliyetlerde rol alabilmeleri için hükumet olarak çalışıyoruz" dedi."Kıbrıs'ta ortak bir çözüm istiyoruz"Kıbrıs konusunda da değinen Uluçay, Kıbrıs'ta iki bölgeli iki toplumlu federasyondan yana bir çözümü savunduklarını vurguladı. Uluçay, "Türkiye ile işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Rumların göstermediği iradeyi biz gösteriyoruz. Olumlu çabalarımız sürecek. Amacımız Kıbrıs'ta ortak bir çözüm bulunması. Rumlar kadar Kıbrıs Türk halkının da hak ettiği yeri bulması. Meclisimiz de bu yönde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.