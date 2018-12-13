Türkiye Geneli Düzenlenen Narkotik Operasyonu: Samsun'da 2 Gözaltı

Türkiye
geneli Narkotik
Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlıklarının sanal devriye görevlilerince yapılan çalışmalarda Samsun
'da da 2 şahıs gözaltına alındı.
İnternet üzerinden açık kaynaklarda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracığı ile özendirilmesi şeklinde paylaşımlar yapıldığı tespit edilmesi üzerine 26 ilde 88 şüpheli hakkında Narkotik Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Şehit Altuğ Verdi
" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz
konusu operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Samsun'da da Mustafa A.Y. ve Özcan B adlı zanlıları yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 şüpheli akşam saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Türkiye,Samsun,Narkotik
13 Aralık 2018 Perşembe 17:45