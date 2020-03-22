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Türkiye genelinde 429 bin 688 Düzceli yaşıyor

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerini açıkladı.

22.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:32
Türkiye genelinde 429 bin 688 Düzceli yaşıyor
DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 429 bin 688 kişinin Düzce nüfusuna kayıtlı olup başka şehirlerde yaşadığı tespit edildi.

Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemi verilerine göre Düzce nüfusuna kayıtlı olup Türkiye'nin dört bir yanında ikamet eden vatandaşların sayıları belli oldu. Toplamda 429 bin 688 Düzcelinin 290 bin 296'sı Düzce'de ikamet ediyor. İkinci sırada ise İstanbul yer aldı. İstanbul'da 48 bin 159 Düzce nüfusuna kayıtlı vatandaş yaşıyor. 22 bin 809 Düzce nüfusuna kayıtlı vatandaş Kocaeli'nde yaşarken, 16 bin 450 kişi ise Sakarya'da yaşıyor. Sakarya'yı 10 bin 197 kişi ile Bolu, 8 bin 2 ile Ankara, 5 bin 380 ile Zonguldak, 3 bin 633 ile Bursa, 3 bin 307 ile İzmir ve 2 bin 607 ile Antalya takip ediyor.

Düzce'liler Türkiye'nin her şehrinde

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre 81 ilde de Düzceliler ikamet ediyor. Fakat Düzcelilerin en az ikamet ettiği şehirlerde verilerde açıklandı. Buna göre 64 kişi ile Osmaniye, 63'er kişi ile Nevşehir ve Niğde, 54 kişi ile Iğdır, 47 kişi ile Kilis, 41 kişi ile Kırşehir, 39 kişi ile Adıyaman, 38 kişi ile Bayburt, 36 kişi ile Karaman ve 35 kişi ile Ardahan'da yaşayan Düzce nüfusuna kayıtlı insanlar Düzce nüfusunu bu şehirlerde temsil ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Düzce, Güncel

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