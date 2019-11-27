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Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak 'Aranan Şahıslar Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 6 bin 66 ikamette arama yapıldı, 2 bin 546 kişi yakalandı. Dev operasyona 27 bin 172 emniyet personeli katıldı.

27.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:49Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 546 kişi yakalandı.

3 KUVVET, EŞ ZAMANLI OLARAK OPERASYON YAPTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" düzenlendi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE YAKALAMA EMRİ OLANLARA DARBE VURULDU

Operasyonlarda, 7 bin 800 ekip, 27 bin 172 personel görev aldı ve 6 bin 66 ikamette arama gerçekleştirildi. Operasyonlarda kayıp olarak aranan 5 çocuk ve 11 yetişkin bulundu. Operasyonlar sonucunda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 592, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 299, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 88, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 33, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 7 kişi olmak üzere bin 19 hükümlü yakalandı. Yakalama emri ile aranan bin 527 kişinin de yakalanmasıyla adli mercilere sevk edilenlerin sayısı 2 bin 546 oldu.

FETÖ'CÜLER DE YAKALANDI

Adliyeye sevk edilenler arasında adam öldürme suçundan 17, hırsızlık suçundan 258, yaralama suçundan 373, cinsel suçlardan 37, yağma suçundan 45, dolandırıcılık suçundan 85, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 88, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 30, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 11, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 kişi bulunuyor.

Operasyonlarda, 1 uzun namlulu silah, 9 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 51 mermi, 2 kesici/delici alet, 3 kurusıkı tabanca, 3,09 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

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