Türkiye genelinde bugün yapılan FETÖ operasyonlarına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden...

Ankara
, İzmir
, Konya
, Bursa
, Adıyaman
ve Erzincan
'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında 65'i muvazzaf 194 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
AA muhabirinin gün içerisindeki operasyonlardan derlediği bilgilere göre, Ankara'da Sağlık Bakanlığı
ve hastanelerde görevli 8 şüpheli ile burada çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4 zanlı ve özel sağlık kurumlarından 4 kişinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığından KHK ile ihraç edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK
'den ilişikleri kesilen 17 olmak üzere toplam 65 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 30 ilde operasyon başlattı.
Öte yandan, 10'u örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis ve Bank Asya
hesaplarında artış gibi deliller bulunan 22 sivil şüpheli hakkında da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Konya
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslerde başlatılan eş zamanlı operasyonda 63 şüpheliden 17'si yakalandı.
Bursa
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin Bursa'daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıkları tespit edildi.
Bunun üzerine, 14'ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 26 zanlı hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde Bursa'nın yanı sıra Adana
, Ankara, Balıkesir
, Diyarbakır
, Düzce
, Edirne
, Erzurum
, Hakkari
, İstanbul
, İzmir, Kocaeli
, Muğla
, Şanlıurfa
, Yalova
'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Adıyaman
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Adıyaman, Kahramanmaraş
, Adana, İstanbul, Elazığ
, Gümüşhane
ve Mardin
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında esnaf, örgüte ait şirket çalışanı, memur, meslekten ihraç edilen hemşire ve işçilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Erzincan
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Erzincan, Ankara, İzmir, Ağrı
ve Sivas
'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3'ü muvazzaf, 7 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.