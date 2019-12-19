Türkiye genelinde Google servislerinde erişim çöktü, BTK'dan ilk açıklama geldi

Google'ın Türkiye'deki hizmetlerine girişlerde aksamalar yaşandı. Youtube ve Gmail hesaplarına erişmek isteyen kullanıcılar sayfaları açıldığında hata kodunu görüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Arama motoru Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor. İlk belirlemelere göre problemin küresel çapta yaşandığı belirtildi. CNN TÜRK'ün Google yetkililerinden elde ettiği bilgiye göre küresel kaynaklı bir sorun nedeniyle Google arama motoru ve Youtube gibi hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşanıyor.

Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

BTK'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı ve çalışmalara devam edildiği belirtildi. Ayrıca kurumun, Google yetkilileriyle de iletişim halinde olduğu belirtildi.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayankonuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır" ifadelerine yer verdi.