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Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi - 1

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR İSTNBUL DHATürkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 20194 denetimleri gerçekleştirildi.

14.10.2019 17:00
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR İSTNBUL DHA
Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 20194 denetimleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Ümraniye'deki Aspar isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Ümraniye ve Şişli'de durdurulan araçlardaki kişiler ile şüpheli yayaların üzerleri aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.
Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi - 1

Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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