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Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR / İSTNBUL DHATürkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.

14.10.2019 17:01Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTNBUL DHA

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Ümraniye'deki "Aspar" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Ümraniye ve Şişli'de durdurulan araçlardaki kişiler ile şüpheli yayaların üzerleri aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.



Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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