Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle 110 fuar ertelendi
Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Çetin, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar Türkiye'de 25'i uluslararası olmak üzere 110 fuarın ertelendiğini, dünya genelinde bu rakamın bini aştığını söyledi.
26.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:27
Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Çetin, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar Türkiye 'de 25'i uluslararası olmak üzere 110 fuarın ertelendiğini, dünya genelinde bu rakamın bini aştığını söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Selçuk Çetin, Türkiye, Ekonomi