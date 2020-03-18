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Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün 98 olan koronavirüs vaka sayısının 191'e yükseldiğini açıkladı.

18.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:34

Koronavirüsle ilgili günlük olarak son durumu aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 98'den 191'e yükseldiğini açıkladı. Vaka sayısı bir günde yaklaşık 2 kat arttı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada 1 vatandaşımızın daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, vefat eden vatandaşımızın 61 yaşında bir erkek olduğu bilgisini geçti.

"TEDBİRLER ZORUNLU"

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

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Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi

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Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 191'e ulaştı
Etiketler : Güncel

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