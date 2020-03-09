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Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförleri denetlendi

Ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 200 araç trafikten men edildi.

09.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:26
Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförleri denetlendi
Ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 200 araç trafikten men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-6 Mart'ta ülke genelinde 31 bin 480 araç ve sürücü denetlendi. 409 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi.
Denetimlerde 200 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 1984 trafik kural ihlali tespit edilerek, sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Güncel
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