Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförleri denetlendi
Ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 200 araç trafikten men edildi.
09.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:26
Ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 200 araç trafikten men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-6 Mart'ta ülke genelinde 31 bin 480 araç ve sürücü denetlendi. 409 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi.
Denetimlerde 200 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 1984 trafik kural ihlali tespit edilerek, sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-6 Mart'ta ülke genelinde 31 bin 480 araç ve sürücü denetlendi. 409 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi.
Denetimlerde 200 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 1984 trafik kural ihlali tespit edilerek, sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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