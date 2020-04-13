Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı

Türkiye genelinde 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS online deneme sınavı gerçekleştirildi. Öğrencilere, sınav tecrübesi yaşatarak moral ve destek verilmesi hedeflendi.

Mektebim Koleji, Türkiye genelinde 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS online deneme sınavı yaptı. Öğrenciler, cuma ve cumartesi üçer seans şeklinde yapılan deneme sınavına internete üzerinden kayıt yaparak katıldı.

"BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Deneme sınavı üzerine değerlendirme yapan Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, uzaktan eğitim uygulamaları ile Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan tüm 8'inci sınıf öğrencilerine destek olabilmek için organize edilen sınava katılımın beklediklerinden fazla olduğunu belirterek, Türkiye genelinde ilk kez uygulanan online deneme sınavını başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin tercih ettiği seansta sınava katıldığını belirten Çıplak, "Sosyal sorumluluk anlayışı ile çıktığımız bu yolda esas amacımız, ulaşabildiğimiz kadar çok öğrencimize gerçek bir sınav tecrübesi yaşatarak onlara hem moral hem destek verebilmekti. Elde edilen sonuçlardan görebildiğimiz kadarı ile bunu da başarabildiğimize inanıyoruz" dedi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

'Çocuklar nerede, eğitim orada' sloganıyla bu sınavı hazırladıklarını ifade eden Çıplak "Sınav sonuçlarını internet üzerinden tüm seanslar bittikten hemen sonra açıklamaya başladık. Aynı zamanda kısa mesaj ile de kendilerine ilettik. Öğrencilerimiz nasıl bir sonuç aldıklarını görerek hedeflerine ulaşmak için hangi konu veya soru tarzına çalışmaları gerektiğini daha iyi tespit edebildiler. LGS sınavında sorumlu olacakları 1'inci dönem müfredatından ve yeni nesil sorulardan kendilerini denediler. Tüm öğrencilerimizin morallerini yüksek tutmalarını, bu dönemde sıklıkla tekrar yapmalarını, yetersiz kalındığı düşünülen konulara daha fazla vakit ayrılarak konsantrasyonlarını asla bozmadan çalışmalarına devam etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.