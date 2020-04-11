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Türkiye genelinde yasağı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sokağı çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde vatandaşların büyük çoğunlukla kurala uyduğu, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem yapıldığı bildirildi.

11.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:15
Türkiye genelinde yasağı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sokağı çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde vatandaşların büyük çoğunlukla kurala uyduğu, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağının ilk gününe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sokağa çıkma yasağı kapsamında 31 ildeki vatandaşların mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandığı belirtildi.

2 bin 756 işlem

Açıklamada, "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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