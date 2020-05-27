Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

27.05.2020 02:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:06
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Amasya'da sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle bazı vatandaşlar Şehzadeler Gezi Yolu'nda yürüyüş yapıp evcil hayvanlarını gezdirdi.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan vatandaşlardan Enes Topsakal, yaptığı açıklamada, 4 gündür evde sıkıldıklarını fakat devletin koyduğu tedbirlere uyarak dışarı çıkmadıklarını söyledi.
Topsakal, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini dile getirerek,
"4 gündür dışarı çıkmıyoruz. Evde sıkıldık fakat bu tedbirleri devletimiz bizim sağlığımız için uyguluyor. Allah'ın izniyle bu günleri hep birlikte atlatırız. Şuan tedbirler kalkar kalmaz biz arkadaşlarımızla sosyal mesafe kuralına uyarak buluştuk. Herkes kurallara uymalı, bu günleri atlatacağımıza inanıyorum." dedi. Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Amasya, Güncel, Haber

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