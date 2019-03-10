Türkiye Genelinden 1500 Genç İstanbul'da Buluştu

MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından Gençlik Otobüsü projesi kapsamında, "Genç Liderler Buluşması" bu yıl 5. kez düzenlendi. Türkiye genelinden 1.500 genç hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'da buluştu. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur deneyimlerini ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.

ÜLKEMİZİN BAŞARILI İNSANLARINI DİNLEME FIRSATI BULDULAR

"Genç Liderler Buluşması"nda Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Klass Magazin Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, Demay Genel Müdürü Yusuf Adıyaman, ARK Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Koç, Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Senka Grup Genel Müdürü Şenol Kaya, Dizayn VİP Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, Desnet Teknoloji CEO'su Ömer Ekinci, Binevi Ajans Başkanı Levent Erim, Cumhurbaşkanlığı Teknoloji ve Bilim Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun deneyimlerini ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.

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34 ÜLKEYİ ÜCRETSİZ GEZECEKLER

1.500 genç arasından seçilen 32 genç bu yıl 10. Kez düzenlenen "Gençlik Otobüsü" projesiyle Avrupa'da 34 ülke ve 48 şehri ücretsiz gezecek.

GENÇLERİN AVRUPA HAYALLERİ GERÇEKLEŞECEK

MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği Kurucu Başkanı Maksut Coşkun Dokunulmaz bu projeyle gençlerimizin hayatına dokunmak ve gençlerimizin Avrupa hayallerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.