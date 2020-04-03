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Türkiye Gerçekleri "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın sahibi Mustafa Aykın "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

03.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:03
Türkiye Gerçekleri
–ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın sahibi Mustafa Aykın "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Aykın'ın kendisine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, FETÖ'nün eylemlerine kendisini takip edenleri önceden hazırladığı, bu şekilde örgütün kalkışmalarının meşru ve gerekli bir eylem olduğu izlenimi vermeyi amaçladığı tespiti yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın sahibi Mustafa Aykın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Savcılığın Aykın hakkında tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, terör örgütü propagandası yapmak suçlaması yapıldı.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİ MEŞRU GÖSTERDİ

Savcılık, Aykın'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 25 Haziran 2016 tarihli paylaşımında "ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi uçsuz bucaksız", 18 Haziran 2016 tarihinde "Hatta zincirleri devam ediyor.. TEMMUZ ağır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler" şeklindeki ifadelerine yer verdiği sevk yazısında, örgütün kalkışmasını "meşru ve gerekli gösterdiği" değerlendirmesi yaptı.

ÜLKEDE KAYGI, KORKU VE PANİK YARATMAK İSTEDİ

Aykın'ın FETÖ üyelerinin umut ve morallerini diri tutmak ve örgütün eylemlerini meşru göstermek amacıyla aynı twitter hesabından 7 Ocak 2020 tarihinde "HAZİRAN gelse de ısınsak", 4 Ocak 2020 tarihinde "Haziran dediğin nedir ki; Göz açıp kapayıncaya kadar gelir", yine aynı tarihte (7 Ocak 2020) "Lale devri bitti.. Çöküş devri başladı…Cumhuriyetin kurulmasına az kaldı", 4 Ocak 2020 tarihinde "Uykusuz gecelere bugünden hazırlıklı olmak lazım…" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu da belirtildi. Savcılık şüpheli Aykın'ın bu paylaşımlarıyla da 15 Temmuz'dan önce yaptığı gibi Haziran ayında bir kalkışmanın olacağına, bu kalkışmanın gerekli olduğuna yönelik intiba uyandırdığı tespiti yapıldı. Şüpheli Aykın'ın bu paylaşımlarla halen aktif olarak terör örgütünün propagandası, ülke içerisinde kaygı, korku ve panik yaratma suçunu işlediği bildirildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ NEDENİYLE TUTUKLAMA

Savcılık tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Aykın'ın kendisine ait twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, FETÖ'nün eylemlerine kendisini takip edenleri önceden hazırladığı, bu şekilde örgütün kalkışmalarının meşru ve gerekli bir eylem olduğu izlenimi vermeyi amaçladığı tespiti yapıldı. Şüpheli Aykın hakkında kuvvetli suç şüphesi olması nedeniyle kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin de yüksek olduğu değerlendirilerek tutuklanması istendi. Ankara Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Aykın hakkında aynı gerekçelerle tutuklama kararı verdi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye, Ankara, Güncel
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