Haberler » Güncel » Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanlığına Necdet Buzbaş yeniden seçildi - Haber

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanlığına Necdet Buzbaş yeniden seçildi

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanlığına Necdet Buzbaş yeniden seçildi.

05.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:14Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanlığına Necdet Buzbaş yeniden seçildi
Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanlığına Necdet Buzbaş yeniden seçildi.
TÜGİS'den yapılan yazılı açıklamada, Sendikanın 34'üncü Olağan Genel Kurulunun 30 Kasım'da 'da düzenlendiği belirtildi.
Genel Kurulda, önceki dönem yönetimin mali ve idari bakımdan ibra edildiği aktarılan açıklamada, yapılan seçimde Necdet Buzbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçildiği kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye gıda sanayisinin önde gelen kuruluşlarının üye olduğu TÜGİS'in üyelerinin toplu iş sözleşmesinin bağlanmasında sorumluluk üstlenmesinin yanında gıda sektörünün gelişmesi için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Vapurda kadınları taciz eden sanık hakim karşısına çıktı - Haber
14:40 Üniversite öğrencileri kırtasiye malzemeleriyle çocukların yüzünü güldürüyor - Haber
14:38 Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı (1) - Haber
14:38 Ordu ceren'in katili özgür arduç cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş - Haber
14:35 Ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemleri konuşuldu - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
5.12.2019 14:40:52