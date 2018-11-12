Türkiye Gıda Sektörü, 2017'de Sıçrama Yaptı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:48



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:48

Gıdahattı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi verileri üzerinden gıda sektöründeki hızlı gelişmeyi ortaya koydu. TÜİK'in son açıkladığı veriler, 2017 yılının gıda sektörü için her alanda artıların yaşandığı bir yıl olduğunu ortaya koydu.Tarım, gıda, sağlık ve beslenme alanlarında yaşanan güncel gelişmeleri anlık olarak okuyucularına sunan Gıdahattı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi verileri üzerinden yaptığı derlemede, gıda sektörünün 2017 yılında önemli bir gelişmeye imza attığını ortaya koydu. TÜİK, idari kayıtlardan derlediği verilerle 2017 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerini, 2 Kasım 2018 tarihinde açıkladı.Gıda ve içecek sanayinde işletme sayıları2017 yılı geçici verilerine göre, geçen yıl 47 bin 617'si gıda, 595'i içecek olmak üzere gıda ve içecek sanayinde toplam 48 bin 212 işletme faaliyet gösterdi. 2016 yılında 45 bin 567'si gıda sanayinde, 560'ı içecek sanayinde olmak üzere toplam 46 bin 127 işletme faaliyet gösteriyordu.Gıda sektörü istihdamını artırdıGıda ve içecek sanayi, işletme sayılarındaki artışa paralel olarak 2017 yılında istihdamını da artırdı. 2016 yılında gıda sanayi istihdamı 489 bin 324, içecek sanayi istihdamı ise 16 bin 204 olmak üzere sektördeki toplam istihdam 505 bin 528 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl 502 bin 225'i gıda sanayi, 16 bin 738'i içecek sanayinde olmak üzere toplam 518 bin 963 kişi istihdam edildi.Gıda sanayi üretimiGıda ve içecek sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin toplam üretim değeri 2016 yılında 197 milyar 207 milyon 500 bin 700 TL iken, geçen yıl gıda sanayinde 220 milyar 292 milyon 24 bin 678 TL, içecek sanayinde 11 milyar 848 milyon 340 bin 124 TL olmak üzere, toplam sanayi üretimi 232 milyar 140 milyon 364 bin 802 TL'ye ulaştı.2016 yılında gıda ve içecek sanayinde yaratılan toplam katma değer 33 milyar 788 milyon 153 bin 530 TL idi. 2017 yılında ise gıda sanayinde 36 milyar 553 milyon 940 bin 18 TL, içecek sanayinde 2 milyar 646 milyon 840 bin 298 TL olmak üzere, toplam katma değer 39 milyar 200 milyon 780 bin 446 TL oldu.Gıda ve içecek sanayi cirolarıGıda ve İçecek Sanayi'nde faaliyet gösteren işletmelerin 2016 yılı toplam satış cirosu, 214 milyar 445 milyon 748 bin 237 TL olmuştu. Buna karşın geçen yıl 241 milyar 700 milyon 531 bin 501 TL'si gıda sanayinde, 11 milyar 898 milyon 95 bin 473 TL'si içecek sanayinde olmak üzere, toplam ciro 253 milyar 598 milyon 626 bin 974 TL'ye yükseldi.TÜİK Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verilerine göre, 2016 yılında 347 milyar 957 milyon 935 bin TL olan alkollü içecekler hariç, gıda ve içecek sanayi cari büyüklüğü de 401 milyar 444 milyon 388 bin TL'ye ulaştı.Gıda sektörünün dış ticaret fazlasıTÜİK'in dış ticaret istatistikleri de, yıllardır dış ticarette fazla veren sektörler arasında yer alan Gıda Sektörünün, bu özelliğini 2017 yılında da sürdürdüğünü gösterdi.Türkiye 2017 yılında gıda ve içecekte 10 milyar 678 milyon 200 bin dolar tutarında bir ihracata imza atarken, gıda ve içecek ithalatı 4 milyar 908 milyon 392 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece sektörün 2017 yılı dış ticaret fazlası 5 milyar 769 milyon 808 bin dolar olmuştu. Ocak-Eylül 2018 döneminde ise gıda ve içecek ihracatı 8 milyar 11 milyon 212 bin dolar, ithalatı 3 milyar 599 milyon 353 bin dolar olurken, sekiz aylık dış ticaret fazlası da 4 milyar 411 milyon 859 bin dolar olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL