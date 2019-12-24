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Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bugün yapılan final mücadeleleri sonrası madalya alan sporcular belli oldu.

24.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:54 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor
Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bugün yapılan final mücadeleleri sonrası madalya alan sporcular belli oldu. Repesaj maçları yarın yapılacak.

Ankara Taha Akgül Salonu'nda devam eden Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda devam ediyor. Zorlu şampiyonada bugün 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakaları yapıldı.

Repesaj maçları yarın 10.00-11.00, yarı final ve finaller ise 11.00-13.30 saatleri arasında yapılacak.

Dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle:

55 Kg:

1. Doğuş Ayazcı - ASKİ

2.Şerif Kılıç- ASKİ

3.Müslim Alımlı- İBB

3.Ömer Halis Recep - Burdur Emniyet

63 Kg:

1. Abdullah Toprak- Kayseri Şeker

2. Onur Atalay - Kayseri Şeker

3.Can Dokgöz-Kasımpaşa

3. Abdurrahman Altan- İBB

72 Kg:

1. Selçuk Can - Pendik Güreş İhtisas

2. Cengiz Arslan - İBB

3.Yunus Özel - Kayseri Şeker

3. Ahmet Yılmaz - İBB

82 Kg:

1. Salih Aydın - İBB

2.Burhan Akbudak -İBB

3.Batuhan Koyuncu - Rize Çaykur

3. Mehmet Ali Küçükosman-Kayseri Şeker

97 Kg:

1. Süleyman Demirci - ASKİ

2.Süleyman Erbay-İBB

3.Beytullah Kayışdağ- ASKİ

3.Davut Olcan - İBB

60 Kg:

Ahmet Uyar (İBB) - Hammed Rüstem (İBB)

67 Kg:

Yavuz Albas (Rize Çaykur) - Enes Başar (ASKİ)

77 Kg:

Furkan Bayrak (ASKİ)

Yunus Emre Başar (İBB)

87 Kg:

Ali Cengiz (ASKİ)

Doğan Göktaş (ASKİ)

130 Kg:

Osman Yıldırım (ASKİ) Fatih Bozkurt (İBB ) - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, ASKİ, Spor

Kaynak: İHA

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