Haberler » Güncel » Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor - Haber

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bugün yapılan final mücadeleleri sonrası madalya alan sporcular belli oldu.

25.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:00 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor
Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bugün yapılan final mücadeleleri sonrası madalya alan sporcular belli oldu. Repesaj maçları yarın yapılacak.
Ankara Taha Akgül Salonu'nda devam eden Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda devam ediyor. Zorlu şampiyonada bugün 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakaları yapıldı.
Repesaj maçları yarın 10.00-11.00, yarı final ve finaller ise 11.00-13.30 saatleri arasında yapılacak.
Dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle:
55 Kg:
1. Doğuş Ayazcı - ASKİ
2.Şerif Kılıç- ASKİ
3.Müslim Alımlı- İBB
3.Ömer Halis Recep - Burdur Emniyet
63 Kg:
1. Abdullah Toprak- Kayseri Şeker
2. Onur Atalay - Kayseri Şeker
3.Can Dokgöz-Kasımpaşa
3. Abdurrahman Altan- İBB
72 Kg:
1. Selçuk Can - Pendik Güreş İhtisas
2. Cengiz Arslan - İBB
3.Yunus Özel - Kayseri Şeker
3. Ahmet Yılmaz - İBB
82 Kg:
1. Salih Aydın - İBB
2.Burhan Akbudak -İBB
3.Batuhan Koyuncu - Rize Çaykur
3. Mehmet Ali Küçükosman-Kayseri Şeker
97 Kg:
1. Süleyman Demirci - ASKİ
2.Süleyman Erbay-İBB
3.Beytullah Kayışdağ- ASKİ
3.Davut Olcan - İBB
60 Kg:
Ahmet Uyar (İBB) - Hammed Rüstem (İBB)
67 Kg:
Yavuz Albas (Rize Çaykur) - Enes Başar (ASKİ)
77 Kg:
Furkan Bayrak (ASKİ)
Yunus Emre Başar (İBB)
87 Kg:
Ali Cengiz (ASKİ)
Doğan Göktaş (ASKİ)
130 Kg:
Osman Yıldırım (ASKİ) Fatih Bozkurt (İBB )
(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, ASKİ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:16   Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı - Haber
01:09   Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu - Haber
01:08   Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Haber
01:04   BM'ye göre Güney Sudan'daki sellerden 908 bin kişi etkilendi - Haber
01:02   İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Haber
00:04   İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:30   Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu - Haber
25.12.2019 01:19:20