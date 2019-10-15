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Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 için ihtimaller

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'ndeki 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Avrupa Şampiyonası bileti konusunda dev bir adım attı. Türkiye'nin İzlanda ile berabere kalması durumunda EURO 2020'ye gitmeyi garantileyecek. Ayrıca takımımız İzlanda'ya yenilse bile son maçta Andora'yı yenmemiz durumunda da gruptan çıkıyoruz.

15.10.2019 00:24

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Stade de France Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Grubumuzda oynanan diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı 2-0, Arnavutluk ise Moldova'yı 4-0 mağlup etti.

TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALIYOR

Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan ve 19 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 2 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala İzlanda ise 15 puan ile Türkiye'nin 4 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 12 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE EURO 2020'YE NASIL GİDER?

Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini korudu ve bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması halinde, son maçta Andorra'ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda'ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız.

H GRUBU PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE/ 19 puan

2- Fransa/ 19 puan

3- İzlanda/ 15 puan

4- Arnavutluk/ 12 puan

5- Andorra/ 3 puan

6- Moldova/ 3 puan

KALAN MAÇLAR

TÜRKİYE

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

FRANSA

14 Kasım: Fransa - Moldova

17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

İZLANDA

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Moldova - İzlanda

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 için ihtimaller

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Türkiye, Fransa, Spor

YORUMLAR(2)
XWZ:Ozan la burak bu sektörü bırakmalı bence, gitsinler limon satsınlar, büyükbaş işine girsinler... ama futbol oynamasınlar, günah defteri olduk sayelerinde..
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ADINIZI YAZIN:fransa dusunsun bize dokunmaz
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