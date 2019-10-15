Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 için ihtimaller

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Stade de France Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Grubumuzda oynanan diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı 2-0, Arnavutluk ise Moldova'yı 4-0 mağlup etti.
TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALIYOR
Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan ve 19 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 2 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala İzlanda ise 15 puan ile Türkiye'nin 4 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 12 puan ile dördüncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE EURO 2020'YE NASIL GİDER?
Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini korudu ve bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması halinde, son maçta Andorra'ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda'ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız.
H GRUBU PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE/ 19 puan
2- Fransa/ 19 puan
3- İzlanda/ 15 puan
4- Arnavutluk/ 12 puan
5- Andorra/ 3 puan
6- Moldova/ 3 puan
KALAN MAÇLAR
TÜRKİYE
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye
FRANSA
14 Kasım: Fransa - Moldova
17 Kasım: Arnavutluk - Fransa
İZLANDA
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Moldova - İzlanda